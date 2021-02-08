В Кремле высказались о дате послания Путина Федеральному собранию

Дата послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию еще не известна. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Журналисты спросили, действительно послание Федеральному собранию назначено на 23 февраля? «Нет, это не правда. Пока нет даты, она разрабатывается. Когда будет принято решение главой государства, мы обязательно сообщим», — сказал Песков. Он отметил, что обращение готовится с учетом предстоящих выборов в Госдуму.
Ранее в СМИ появлялась информация, что ежегодное послание президента Владимира Путина Федеральному Собранию может пройти в середине февраля. Тема выступления российского лидера пока не раскрывалась. В прошлый раз президент обращался к Федеральному Собранию в январе 2020 года. Тогда Путин предложил внести поправки в Конституцию РФ. Также российский лидер сделал акцент на социальных вопросах, в частности, на демографии и здравоохранении, напоминает RT. В день послания Федеральному Собранию 15 января прошлого года правительство РФ Дмитрия Медведева подало в отставку.
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