В Кургане резко подорожали продукты

Сахар в Курганской области подорожал на 75% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сахар и картофель оказались самыми подорожавшими за год продуктами в Курганской области. Цены подскочили на 75 и 48% соответственно. Информация о ценах на продукты приведена на сайте Свердловскстата.

«Цена на сахар в январе 2021 года составила 50 рублей. Рост по сравнению с январем 2020 года — 75%», — указано в таблице. Килограмм картофеля обошелся курганцам в 25 рублей, рост за год составил 48%. Подорожала и гречка: в январе 2021 года она стоила 103 рубля, а годом ранее была дешевле на 40%. Подсолнечное масло поднялось в цене на 30% (128 рублей за литр). Рис (86 рублей), мука (41 рубль) и яблоки (103 рубля) подорожали на 17-19%.

В списке продуктов, которые подешевели, оказалось только два наименования. Капуста (17,5 рубля) стала стоить дешевле на 15%, пшено (78 рублей) — на 5%.

В целом продовольственные товары в январе 2021 года к январю 2020 года подорожали на 8%. Все товары и услуги, по официальным данным, подорожали на 5,9%. Правительство РФ вводило заморозку цен на некоторые продукты, но это не помогло.