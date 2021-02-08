В Курганской области резко выросла смертность

В Курганской области в декабре 2020 года умерли почти 1,5 тысячи человек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Смертность населения Курганской области в декабре 2020 года выросла более чем в 1,5 раза по сравнению с декабрем 2019 года. Такие данные приводит Росстат.

По данным ведомства, в декабре 2020 года в регионе умерли 1493 человека. В декабре 2019 года было зарегистрировано 986 смертей. «Прирост — 507 [человек]», — уточняют в Росстате. Таким образом, смертность выросла на 51,4%.

Число умерших превысило число родившихся почти в 2,3 раза. В декабре 2020 года в Курганской области родились 655 младенцев. Рождаемость выросла по сравнению с декабрем 2019 года (585 младенцев) на 12%. Таким образом, естественная убыль населения в декабре 2020 года увеличилась более чем в два раза и составила 838 человек (в декабре 2019 года — 401 человек).

В целом по итогам 2020 года в Курганской области умерли 14 271 человек. В 2019 году смертность населения региона составляла 12 714 человека. Рождаемость при этом сократилась с 7 683 до 7 429.

Ранее URA.RU сообщало, что по итогам 11 месяцев 2020 года наиболее распространенными причинами смерти в регионе стали болезни системы органов кровообращения (36,7% смертей) и онкология (15,3%). По предварительным данным, на 1 ноября 2020 года в регионе проживали 821 227 человек.

Численность населения в Курганской области с 1990 по 2019 годы сократилась более чем на 260 тысяч человек (на 23%). Согласно прогнозу Росстата, до 2030 года численность населения области может сократиться еще на 151 тысячу человек.