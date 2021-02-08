Коронавирус диагностирован у 1703 умерших свердловчан Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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В Свердловской области в декабре 2020 естественная убыль населения выросла более чем в четыре раза по отношению к декабрю 2019 года. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Согласно данным Росстата, в декабре 2020 года регион потерял 4 157 свердловчан, тогда как годом ранее в том же месяце — 1 035. Эта разница сложилась из-за относительно невысокой рождаемости (в декабре 2020 на свет появились 3 825 младенцев, годом ранее — 3 619) и значительно возросшей смертности.

Как ранее сообщало URA.RU, смертность в Свердловской области в декабре 2020 года выросла на 71,5% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. В декабре 2020 года в регионе умерли 7 982 человека, тогда как годом ранее (декабрь 2019 года) — 4 654 свердловчанина. В том числе 1 703 жителя региона умерли от коронавируса. Рост смертности в Свердловской области стал рекордным по сравнению с остальными регионами УрФО.

Естественная убыль населения выросла из-за роста числа смертей Фото: URA.RU