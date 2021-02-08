08 февраля 2021
07 февраля 2021

В МЧС по ХМАО прошли кадровые перестановки

© Служба новостей «URA.RU»
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Согласительная комиссия с представителем власти города и «Водного Союза». Курган , отставка, пустое кресло, рабочий стол, документы на столе
В ГУ МЧС России по Югре сменились несколько управленцев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В управлении МЧС по ХМАО провели три кадровые перестановки среди руководителей отделов. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства.

«На должность начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Радужному назначен Рамазан Дибиров. На должность руководителя отдела по Лангепасу и Покачи назначен Хорен Чакирян. Евгений Варлов переведен на должность начальника отдела в управлении надзорной деятельности и профилактической работы главного управления МЧС России по Югре», — объяснили в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что это плановое мероприятие, которое проводится с 2016 года. Такие меры позволяют повысить качество работы руководящего состава и сформировать механизм противодействия коррупции.

Ранее URA.RU писало, что в полиции ХМАО начинаются кадровые рокировки. Временно исполняющий обязанности начальника ОМВД Сургутского района ХМАО Алексей Осипов уходит со своего поста.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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