В МЧС по ХМАО прошли кадровые перестановки

В управлении МЧС по ХМАО провели три кадровые перестановки среди руководителей отделов. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства.
«На должность начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Радужному назначен Рамазан Дибиров. На должность руководителя отдела по Лангепасу и Покачи назначен Хорен Чакирян. Евгений Варлов переведен на должность начальника отдела в управлении надзорной деятельности и профилактической работы главного управления МЧС России по Югре», — объяснили в пресс-службе.
В ведомстве уточнили, что это плановое мероприятие, которое проводится с 2016 года. Такие меры позволяют повысить качество работы руководящего состава и сформировать механизм противодействия коррупции.
Ранее URA.RU писало, что в полиции ХМАО начинаются кадровые рокировки. Временно исполняющий обязанности начальника ОМВД Сургутского района ХМАО Алексей Осипов уходит со своего поста.
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