Мэр Екатеринбурга пообещал создать премиальный фонд для учителей

Алексей Орлов предложил учредить новую премию в 50 тысяч рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Смена власти в Екатеринбурге

Учителей Екатеринбурга, воспитавших призеров и победителей соревнования профессионального мастерства WorldSkills, планируют награждать премиями. Такое предложение озвучил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов на заседании гордумы 9 февраля, передает корреспондент URA.RU с места событий.

«Если депутаты поддержат, я предлагаю для начала заложить на премирование примерно 800 тысяч [рублей]. Либо это будет в рамках муниципальной программы развития системы образования, либо это будет фонд главы [города]. Эти выплаты будут направлены на мотивацию педагогов, подготовивших победителей. Я очень много положил нервов, сил и здоровья, чтобы этот проект (WorldSkills) получил постоянную прописку в Екатеринбурге», — отметил глава города.

Он предложил, чтобы педагогам, воспитавшим победителей, выплачивалась премия в 50 тысяч рублей, а тем, кто готовил призеров, — 30 тысяч рублей. «Если вы меня поддержите, мы этот фонд сформируем», — отметил Орлов.

WorldSkills International — международная некоммерческая ассоциация, целью которой является повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. WorldSkills Russia существует с 2012 года. В Свердловской области первый региональный чемпионат WorldSkills прошел в 2013 году, после чего регион участвует и побеждает в чемпионатах WorldSkills.