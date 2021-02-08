В компании, принадлежащей мэрии Кургана, уволили десятки человек

На Шуховском полигоне обновился коллектив Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

На предприятии «Шуховский полигон», которое принадлежит администрации Кургана, в 2020 году уволили 26 человек. В мэрии назвали это обновлением коллектива. Об этом говорится в письме администрации депутатам гордумы (копия имеется в ред.), где анализируется работа МУП «Шуховский полигон».

«В течение 2020 года проведено обновление коллектива предприятия, при этом уволено 26 работников (из них двое за нарушение условий Трудового договора). Принято на работу 32 человека», — говорится в сообщении мэрии.

Сейчас на предприятии работает 35 человек. При этом есть нехватка персонала. «Штатная численность работников предприятия на 31.12.2020 годa составляет — 44,5 единицы. Некомплект составляет — 9,5 единиц», — указано в письме.

Ранее агентство писало, что бывшие сотрудники МУП «Шуховский полигон» под Курганом массово болеют. Проблемы со здоровьем они связывают с работой на полигоне, где мусор тлеет с 2016 года. Экс-сотрудники собираются подавать иск о возмещении вреда здоровью.

Сейчас бывшие работники полигона ждут решения по возбужденным уголовным делам. О том, что на Шуховском полигоне захоронены опасные ядохимикаты, источники URA.RU рассказывали в июле. В отношении МУП «Шуховский полигон» возбуждалось три уголовных дела по статьям — «Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов» (ст. 247 УК РФ), «Превышение должностных полномочий» (ст. 286 УК РФ), «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил» (ч. 1 ст. 236 УК РФ). Расследованием занимается СУ СК России по Курганской области. В пресс-службе ведомства URA.RU ответили, что расследование продолжается.