В декабре тюменцы умирали от COVID чаще, чем жители ХМАО И ЯНАО

В Тюменской области в декабре 2020 года от коронавируса скончалось больше жителей, чем в ноябре. Такие данные приводит Росстат. При этом в соседних регионах — ЯНАО и ХМАО, тенденция иная. Там количество летальных исходов снизилось.
«Тюменская область: ноябрь 2020 года — идентифицированный COVID-19 стал основной причиной смерти 53 человек. Декабрь 2020 года — 64», — такие данные приводит Росстат в своем исследовании естественного движения населения.
При этом у специалистов нет сомнений в том, из-за чего скончались пациенты. Исследование содержит еще одну графу — «возможная причина смерти COVID-19, вирус не идентифицирован», но в обоих случаях она пуста.
У северных соседей ситуация иная: в декабре в ЯНАО и ХМАО от коронавируса умирали меньше жителей, чем в ноябре. Так, на Ямале таковых было 74 против 124, а в Югре — 179 против 192.
Также в Тюменской области расходятся данные Росстата и местных властей. Последние сообщали, что в ноябре скончались 56 человек с подтвержденным коронавирусом, а в декабре — 67. URA.RU направило письменный запрос в оперштаб региона.
Ранее агентство писало, что тюменцы стали реже выздоравливать от коронавируса. Ежедневное количество заболевших вновь начало превышать число выздоравливающих.
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