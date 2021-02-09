В декабре тюменцы умирали от COVID чаще, чем жители ХМАО И ЯНАО

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Похороны. Тюмень, смерть, ритуальные услуги, груз 200, траурный зал
В декабре от коронавируса умерло больше тюменцев, чем в ноябре Фото: Денис Моргунов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Тюменской области в декабре 2020 года от коронавируса скончалось больше жителей, чем в ноябре. Такие данные приводит Росстат. При этом в соседних регионах — ЯНАО и ХМАО, тенденция иная. Там количество летальных исходов снизилось.

«Тюменская область: ноябрь 2020 года — идентифицированный COVID-19 стал основной причиной смерти 53 человек. Декабрь 2020 года — 64», — такие данные приводит Росстат в своем исследовании естественного движения населения.

При этом у специалистов нет сомнений в том, из-за чего скончались пациенты. Исследование содержит еще одну графу — «возможная причина смерти COVID-19, вирус не идентифицирован», но в обоих случаях она пуста.

У северных соседей ситуация иная: в декабре в ЯНАО и ХМАО от коронавируса умирали меньше жителей, чем в ноябре. Так, на Ямале таковых было 74 против 124, а в Югре — 179 против 192.

Также в Тюменской области расходятся данные Росстата и местных властей. Последние сообщали, что в ноябре скончались 56 человек с подтвержденным коронавирусом, а в декабре — 67. URA.RU направило письменный запрос в оперштаб региона.

Ранее агентство писало, что тюменцы стали реже выздоравливать от коронавируса. Ежедневное количество заболевших вновь начало превышать число выздоравливающих.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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