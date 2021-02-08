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Тюменцы стали реже выздоравливать от коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города, зима. Тюмень, остановка, автобусная остановка, автобус, общественный транспорт, остановка общественного транспорта
В Тюменской области наметившаяся тенденция к выздоровлению вновь пошла на спад Фото: Денис Моргунов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Тюменской области ежедневное количество заболевших коронавирусом вновь начало превышать число выздоравливающих. Такие данные приводит федеральный оперативный штаб. Также растет и число погибших.

«Тюменская область: 8 февраля — 128 подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции, 102 человека выписаны по выздоровлению. 9 февраля — 125 подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции, 104 человека выписаны», — такие данные приводит информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом в России в своем telegram-канале.

При этом на протяжении февраля тенденция была прямо противоположной: количество выздоровевших ежедневно превышало число заболевших. Об этом же накануне губернатор Тюменской области Александр Моор доложил полномочному представителю президента в УрФО Владимиру Якушеву в ходе визита последнего в регион. «В Тюменской области есть положительная динамика. Снижается заболеваемость. Количество заболевших меньше, чем количество выздоравливающих. Это хорошие сигналы», — отметил губернатор Моор в рамках рабочей встречи с уральским полпредом.

Число жертв коронавируса тоже показывает рост. Если с 1 по 9 января в регионе ушли из жизни 11 пациентов с коронавирусом (48 — за весь месяц), то за аналогичный период февраля — уже 16. В целом за время пандемии скончались 262 человека.

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© Служба новостей «URA.RU»
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