Тюменцы стали реже выздоравливать от коронавируса

В Тюменской области ежедневное количество заболевших коронавирусом вновь начало превышать число выздоравливающих. Такие данные приводит федеральный оперативный штаб. Также растет и число погибших.
«Тюменская область: 8 февраля — 128 подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции, 102 человека выписаны по выздоровлению. 9 февраля — 125 подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции, 104 человека выписаны», — такие данные приводит информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом в России в своем telegram-канале.
При этом на протяжении февраля тенденция была прямо противоположной: количество выздоровевших ежедневно превышало число заболевших. Об этом же накануне губернатор Тюменской области Александр Моор доложил полномочному представителю президента в УрФО Владимиру Якушеву в ходе визита последнего в регион. «В Тюменской области есть положительная динамика. Снижается заболеваемость. Количество заболевших меньше, чем количество выздоравливающих. Это хорошие сигналы», — отметил губернатор Моор в рамках рабочей встречи с уральским полпредом.
Число жертв коронавируса тоже показывает рост. Если с 1 по 9 января в регионе ушли из жизни 11 пациентов с коронавирусом (48 — за весь месяц), то за аналогичный период февраля — уже 16. В целом за время пандемии скончались 262 человека.
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