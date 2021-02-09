Решетников назвал опасной идею госрегулирования цен на продукты

Сегодня правительство предприняло максимальные меры в госрегулировании цен, уверен Максим Решетников Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Заморозка цен на продукты в России

Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников заявил, что использовать механизм госрегулирования цен на широкий круг товаров по аналогии с лекарствами сегодня крайне опасно. Об этом он сказал во время выступления в Госдуме.

«Распространять это [госрегулирование цен] на более широкий спектр товаров, как нам кажется, в настоящее время крайне опасно», — приводит слова Решетникова ТАСС. Однако в России есть пример того, когда госрегулирование помогало добиваться цели, отметил министр. По его словам, механизм установления цен на лекарства хорошо себя зарекомендовал. Этот опыт за последние 10 лет существенно продвинулся, подчеркнул глава ведомства. Он добавил, что нынешние меры — это максимум, что может позволить себе правительство в госрегулировании цен.

Ранее власти приступили к заморозке цен на продукты питания, чей рост возмутил президента России Владимира Путина, сообщает «Национальная служба новостей». Счетная палата допустила, что товары, попавшие под регулирование цен, могут оказаться в дефиците, сообщает RT. При этом в январе «Платформа ОФД» зафиксировала рост трат на хлеб, муку, гречку и подсолнечное масло.