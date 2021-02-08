В ХМАО массово закрывают коронавирусные госпитали

В ХМАО закрываются обсерваторы и изоляторы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В ХМАО из-за спада поступающих пациентов с коронавирусом изоляторы и обсерваторы рекомендовали перевести в резервный режим. Об этом на заседании оперштаба объявил вице-губернатор Югры Владислав Нигматулин.

«Учитывая динамику эпидемиологической ситуации в округе, была проанализирована востребованность обсерваторов и изоляторов. На сегодняшний день можем рекомендовать к переводу 7 из 17 изоляторов в режим резерва. Также в режим готовности рекомендуем перевести 6 из 13 обсерваторов», — заявил Нигматулин

В Нижневартовске еще открыто несколько крупных госпиталей. Один из них находится на базе окружной больницы №2, он рассчитан на 300 мест. Другой находится на базе детской окружной больницы и рассчитан на 100 коек. Еще один ковидный госпиталь открыт на базе инфекционного отделения БУ «Югорская городская больница», где принимаются жители Югорска, Советского и Советского района. Там могут одновременно лечиться 134 пациента.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО закрывается крупнейший ковид-госпиталь. В «Сургутской окружной клинической больнице» количество свободных мест сократили почти в два раза из-за спада поступающих пациентов.