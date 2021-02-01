В ХМАО закрывается крупнейший ковид-госпиталь

В ХМАО сокращают лишние места для больных коронавирусом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В «Сургутской окружной клинической больнице» (СОКБ) сокращают коечный фонд для пациентов с коронавирусом. Количество свободных мест сократили почти в два раза из-за спада поступающих пациентов. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе СОКБ.

«Ковидный госпиталь был развернут на базе инфекционного корпуса, большого 9-этажного терапевтического корпуса и в отдельном 2-этажном здании. Сейчас пациентов с коронавирусом к нам поступает не больше 10 человек в день, поэтому освобождается терапевтический корпус. Туда вернутся отделения для оказания специализированной стационарной помощи», — объясняют в пресс-службе. В больнице добавили, что на сегодняшний день коечный фонд для больных коронавирусом составляет 250 мест, занято 191 из них.

Ранее URA.RU писало, что осенью Сургутская больница готовилась к вспышке коронавируса. Тогда количество мест было увеличено в пять раз.