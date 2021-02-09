Врачи и учителя должны получать повышенную пенсию в старости, считает Игорь Зотов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Увеличение пенсий в России нужно начать с двух категорий граждан: врачей и учителей. Представители этих профессий должны получать больше заботы от государства. Таким мнением с URA.RU поделился бывший экс-депутат Госдумы и бывший глава «Партии пенсионеров» Игорь Зотов.

«Нужно пенсии учителям и врачам считать по системе, которая используется для госслужащих. Размер их пенсий должен составлять хотя бы 75% от зарплаты, если человек проработал определенное количество лет. Все профессии важны, но эти — первостепенные. А значит пенсия у таких людей не может быть мизерной», — заявил URA.RU Зотов.

Доплаты и льготы помогают врачам и педагогам сегодня, но не гарантируют достойную старость, отметил эксперт. «Сейчас у них есть доплаты и льготы, но их не будет в старости, кода пенсия будет 7-10 тысяч в месяц. Государство может позаботиться о них, была бы политическая воля. Но инициатива много лет глохнет в коридорах власти», — отметил Зотов.

В России солидарная система пенсий, а потому выделять россиян по профессиям было бы неправильно, поспорила с Зотовым депутат Госдумы Светлана Бессараб. В беседе с URA.RU она выступила за поднятие выплат для всех. «Нельзя делать преференции для отдельных категорий. Если превозносить одних, то это вызовет непонимание у представителей других [профессий]. Наша система пенсий солидарная, она не предполагает таких преференций», — сказала Бессараб.

Власти пытаются поднимать пенсии всем гражданам и не выбиваться из графика, добавила депутат. «Сейчас выплаты индексируются не на уровень инфляции, а выше. В среднем неработающие пенсионеры получают дополнительные 12 тысяч рублей в год. Государство обещало, что к 2024 году страховая пенсия у всех неработающих пенсионеров составит 20 тысяч рублей. И она составит», — заключила Бессараб.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что власти постепенно решают вопрос с маленькими пенсиями в стране. По его словам, поднять выплату всем и сразу власти не могут. При этом треть россиян заявляет, что для комфортной старости им нужно хотя бы 20 миллионов рублей.