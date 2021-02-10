Источник: сын полпреда Трутнева идет в политику

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Пресс-конференция в ТАСС Юрия Трутнева. Москва, трутнев юрий
Юрий Трутнев был губернатором Пермской области с 2000 по 2004 годы Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Сын зампредседателя правительства — полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева Дмитрий планирует стать депутатом. Об этом URA.RU рассказали источники, знакомые с ситуацией. Трутнев-младший может стать депутатом в родном для них с отцом Пермском крае.

«Идут переговоры о том, что Дмитрий Трутнев может выдвинуться депутатом», — сообщил URA.RU инсайдер. Он пояснил, что пока не определен уровень представительного органа. По его данным, рассматриваются два варианта: законодательное собрание Пермского края или Госдума по округу № 61 (Коми-Пермяцкий округ, Березники, Соликамск, Чердынь).

Другой источник из региональной политтусовки частично подтвердил данную информацию. Он пояснил, что разговоры о включении в политику Трутнева-младшего ведутся, но пока без особой конкретики. Также сообщается, что депутатский статус якобы поможет Трутневу-младшему начать политическую карьеру.

В приемной компании «РИД Ойл-Пермь», соучредителем которой является Трутнев, попросили сначала связаться с юристом организации. Юрист, в свою очередь, перенаправил в пресс-службу «Пермской финансово-производственной группы» (ПФПГ, председатель совета директоров — олигарх Андрей Кузяев), куда входит «РИД Ойл-Пермь». Пресс-секретарь ПФПГ Лидия Шимановская на звонки корреспондента URA.RU не ответила.

Юрий Трутнев был мэром Перми с 1996 по 2000 годы и губернатором Пермской области с 2000 по 2004 годы. При Трутневе был запущен первый в стране процесс по объединению регионов — Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа. 7 декабря 2003 года жители регионов поддержали слияние, а в марте 2004 года Трутнева назначили министром природных ресурсов РФ.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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