В деле главы религиозной секты, истязавшей детей, поставили точку

Своими проповедями Земфира Гайнуллина нанесла тяжкий вред здоровью адептов и их детей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловский областной суд 10 февраля закончил рассмотрение дела главы секты «Ученики Иисуса Христа» Земфиры Гайнуллиной. Ее освободили от уголовной ответственности. Женщину обвиняли в пособничестве убийству ребенка, создании опасной религиозной организации и истязании детей. Об этом сообщает корреспондент URA.RU из зала суда.

«Суд постановил освободить Гайнуллину от уголовной ответственности за совершенные деяния. Применить в отношение нее принудительные меры медицинского характера в специализированной организации», — следует из решения по делу.

После вступления решения в силу Гайнуллину отправят в психиатрическую больницу. Ранее в отношении ее соратника Ивана Казанцева вынесли аналогичное решение. От наказания за преступления, включая жестокое убийство своего сына, Казанцева также освободили из-за тяжелого психического расстройства.

«В декабре 2017 года женщина вовлекла в участие в религиозном объединении мужчину, который, следуя указанному учению, систематически наносил двоим своим малолетним сыновьям побои. Более того, указанный мужчина в ноябре 2019 года, находясь в одной из квартир в Екатеринбурге, убил своего 9-летнего сына, после чего сокрыл тело ребёнка в лесном массиве», — сообщили в пресс-службе управления СКР по региону. Следователи провели более 50 экспертиз, включая психолого-психиатрическую. Специалисты сделали вывод о тяжелых расстройствах психики.

Ранее URA.RU писало, что 28 ноября 2019 года в парке на юго-западе Екатеринбурга нашли закопанное тело мальчика. Выяснилось, что он умер от удушья в ходе обряда по изгнанию бесов — мальчика били, заткнув рот кляпом, отчего он и задохнулся. Потом Гайнуллина несколько дней пыталась его оживить. По версии следствия, убивали ребенка отец и Земфира Гайнуллина — глава указанной секты. Позже ее действия квалифицировали как пособничество в убийстве. Кроме этого ей вменяли нарушение права на свободу вероисповеданий, причинение тяжкого вреда психическому здоровью, неисполнение обязанностей по воспитанию детей.