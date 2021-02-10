Мать женщины, убитой в свердловском суде, требует деньги с убийцы

Вячеслав Попов заявил, что убил жену из-за измен Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Родные Полины Драница, которую весной 2020 года в здании суда Первоуральска зарезал муж Вячеслав Попов, будут требовать с убийцы компенсацию за моральный ущерб. Об этом 10 февраля на заседании Свердловского областного суда по уголовному делу сообщила мать погибшей Татьяна Подопригорова, сообщает корреспондент URA.RU из зала суда.

«Мне следователь сказал, что иск о компенсации [физического и морального] вреда я могу подать прямо в процессе», — сказала Подопригорова. Судья отметил, что это можно сделать после ее допроса. В беседе с корреспондентом URA.RU мать Полины затруднилась назвать сумму требований.

Подопригорова на заседании 10 февраля впервые после произошедшего увидела убийцу своей дочери. Во время заседания она вспомнила моменты, как Попов жил вместе с дочерью. «То дети мешали, то уставал на тренировках. Сначала все было хорошо, потом начали ссориться. Он настаивал, чтобы Полина отдала старшего сына первой бабушке, среднюю дочь предлагал забрать мне. Говорил ей, останемся только втроем — ты, я и наша младшая дочь», — пояснила в суде мать убитой.

По ее словам, уже после расставания Попов поджидал Полину у дома или в подъезде. «Говорил, я тебя рано или поздно убью, даже если меня вызовут в суд. <…> Он… намекал на расправу: то проводил пальцем по горлу, то показывал жестами стреляющий пистолет. Еще в телефоне показывал картинки ножей и оружия», — уточнила Подопригорова.

Полина была убита в Первоуральске 18 марта 2020 года. У супругов есть трое детей, младшему из них нет еще и года. На первом слушании по уголовному делу Попов заявил, что убил жену из-за измен. Кроме убийства, ему вменяют угон машины, уничтожение чужого имущества, применение насилия в отношении власти (судебного пристава) и покушение на убийство двух и более лиц.