Синоптик пообещал жителям Свердловской области аномальный холод

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В Свердловской области потеплеет ближе к концу недели Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сильные морозы ударят по Свердловской области в ближайшие дни. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Очень низкая температура. На 7-10 градусов ниже нормы. Ночные температуры ожидаются в диапазоне до -30, -35 градусов», — цитирует Вильфанда «Пятый канал». При этом уже в воскресенье воздух на среднем Урале прогреется до -4 градусов, отметил синоптик.

В Москве в ближайшие дни также ждут похолодания. Температура в столице ожидается ниже -15 градусов, сказал Вильфанд. По его словам, в России увеличивается высота снежного покрова, из-за чего не стоит ожидать прихода ранней весны.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус назвал зиму 2020-2021 в России аномальной. Причиной этому, по словам синоптика, служат резкие перепады температуры.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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