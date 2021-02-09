Синоптик пообещал жителям Свердловской области аномальный холод

В Свердловской области потеплеет ближе к концу недели Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сильные морозы ударят по Свердловской области в ближайшие дни. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Очень низкая температура. На 7-10 градусов ниже нормы. Ночные температуры ожидаются в диапазоне до -30, -35 градусов», — цитирует Вильфанда «Пятый канал». При этом уже в воскресенье воздух на среднем Урале прогреется до -4 градусов, отметил синоптик.

В Москве в ближайшие дни также ждут похолодания. Температура в столице ожидается ниже -15 градусов, сказал Вильфанд. По его словам, в России увеличивается высота снежного покрова, из-за чего не стоит ожидать прихода ранней весны.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус назвал зиму 2020-2021 в России аномальной. Причиной этому, по словам синоптика, служат резкие перепады температуры.