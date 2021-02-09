Климатолог предупредил о резком изменении погоды в России

Погода этой зимой является аномальной из-за частых и резких перепадов температур Фото: Илья Московец © URA.RU

Зима 2020—2021 года является аномальной из-за частых перепадов температур на территории всей страны. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Одним из наиболее характерных признаков зимы сезона 2020-2021 стала более частая и резкая смена погодных процессов», — рассказал «Известиям» специалист. В качестве примера он приводит юг России, где рекордное потепление до +20 градусов сменялось снегопадами. Такие же изменения были на Урале и в Поволжье, где морозы до -30 градусов резко сменялись околонулевой температурой и дождями.

Директор программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы России Алексей Кокорин также уточнил, чего ждать россиянам в дальнейшем. «Зима теплеет примерно со скоростью 0,5 градуса за десятилетие, но при этом наблюдается большая межгодовая изменчивость. Например, в прошлом году зима выдалась рекордно теплой, а в этом — заметно холоднее. Так будет происходить и дальше», — пояснил он.

Перепады температур наблюдаются и в Сибири, где плюсовая температура в выходные сменилась морозами до -35 градусов на неделе, пишет VSE42.Ru. Такая же ситуация произошла и в ХМАО. В это время в азиатской части страны стоит аномально теплая погода, сообщает « Федеральное агентство новостей ».