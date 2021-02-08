Власти ХМАО придумали, как помочь обманутым дольщикам

ЖК «Любимый» в Сургуте будет достроен за счет инвесторов Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Один из домов в проблемном сургутском ЖК «Любимый» будет достроен за счет инвестиций ООО «Столица». Об этом на свой странице в соцсети «ВКонтакте» заявил вице-губернатор ХМАО Вадим Шувалов. Изначально строительством жилищного комплекса занималась компания «ДЭП», принадлежавшая местному влиятельному бизнесмену Андрею Копайгоре, но она обанкротилась.

«Удалось найти инвестора в лице ООО „Столица“, который готов достроить проблемный дом в ЖК „Любимый“. Компания зарекомендовала себя при достройке комплекса „Ривер Хаус“ и уже предъявила один из домов на проверку специалистам службы жилстройнадзора Югры. Здание планируется ввести в эксплуатацию до конца февраля», — отметил Шувалов в своем заявлении.

Вице-губернатор округа добавил, что лично будет курировать проблемные стройки в округе. И поблагодарил инвесторов, который взялись за достройку сургутского жилищного комплекса.

Ранее URA.RU писало о том, что строительная компания «ДЭП» не смогла выполнить свои обязательства по строительству ЖК «Любимый» в Сургуте. Изначально планировалось, что жилищный комплекс будет построен к 2019 году. В марте 2020 года строительная компания ООО «ДЭП», принадлежавшая Копайгоре, была признана банкротом , а сам он снят с должности гендиректора. По информации инсайдеров агентства, 8 февраля бизнесмен был арестован на два месяца. Его подозревают в совершении ряда преступлений экономического характера.