Хабиб прокомментировал продолжение карьеры бойца UFC

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Подписание соглашения о создании пяти спортивных центров в Свердловской области. Екатеринбург, портрет, нурмагомедов хабиб
Хабиб Нурмагомедов не хочет возвращаться на ринг Фото: Анна Майорова © URA.RU

Боец Хабиб Нурмагомедов не планирует возвращаться на ринг. Чемпион UFC в легком весе не хочет возобновлять карьеру.

«Я отошел от дела, пусть ребята дерутся за титул. Не хочу, чтобы из-за меня дивизион застаивался», — сказал Нурмагомедов в эфире «Матч ТВ». Он предположил, что глава UFC Дэйна Уайт прислушается к его словам и прекратит делать предложения о сотрудничестве.

Нурмагомедов объявил о завершении спортивной карьеры в октябре 2020 года после победы над американским бойцом Джастином Гэтжи. Титул чемпиона он получил в апреле 2018 после победы над Элом Яквинтой, позднее он трижды защитил звание. После триумфа Нурмагомедов рассказывал о жизни и спортивной карьере в интервью URA.RU.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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