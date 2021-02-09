Собака главреда издания Baza пострадала на рейсе «Аэрофлота»

После полета корги начала хромать, заявил Никита Могутин (фото из архива) Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Корги главного редактора издания Baza Никиты Могутина стала хромать после перелета авиакомпанией «Аэрофлот». Щенок летел в багажном отсеке в переноске, которая после приземления оказалась сломанной.

«Собака хромает на правую переднюю лапу, а когда я ее забирал в аэропорту, она выглядела так, словно ее очень сильно напугали. Судя по тому, что я вижу, переноску с Сеней просто швыряли, сверху на нее метали чемоданы», — написал Могутин в своем Facebook. Он отметил, что летел прямым рейсом из Москвы в Стамбул, и заплатил почти 10 тысяч рублей за то, чтобы провести щенка в багаже. По прилете он обнаружил, что переноска треснула. Могутин также пообещал написать заявление в транспортную прокуратуру, когда прилетит обратно в Россию.

В разговоре с URA.RU Могутин сообщил, что обратится в ветеринарную службу, чтобы выяснить степень серьезности травмы собаки. «Скорее всего, завтра с утра поедем. Тревожит то, что она прихрамывает на правую лапу», — сказал журналист. По его словам, после обращения к ветеринару, он будет обращаться в авиакомпанию с полученными справками.

URA.RU направило запрос в адрес авиакомпании. На момент публикации ответа не поступило. Также свой запрос по этому поводу написал телеканал 360.

Ранее «Аэрофлот» был замешан в скандале с перевозкой котов в багажном отделении. Пассажир, летевший из Нью-Йорка в Софию с пересадкой в Шереметьево, сдал в багаж трех котов и оплатил услугу по приоритетному обслуживанию груза. При этом животных стали «разгружать» последними. Позднее «Аэрофлот» заплатил хозяину погибших котов три тысячи рублей за сломанные переноски.