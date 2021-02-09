Губернатор запустила процесс изменения границ столицы ХМАО

В администрации Ханты-Мансийска готовятся к расширению границ Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

По поручению губернатора ХМАО Натальи Комаровой администрация Ханты-Мансийска готовится к расширению границ города. Такая мера рассматривается, как возможность решить проблему с тарифами в ближайших дачных кооперативах. На данный момент они находятся на территории Ханты-Мансийского района и имеют статус межселенной территории.

«То, что касается расширения территории. Вы давали нам поручение с Кириллом Равильевичем [Минулиным] заниматься этим вопросом. Мы сейчас ведем обсуждение и экспертные консультации, как сделать так, чтобы изменить границы города Ханты-Мансийска и включить в эти границы территории дачных товариществ», — заявил мэр Ханты-Мансийска Максим Ряшин во время онлайн-встречи губернатора Комаровой и жителей муниципалитета.

Глава Ханты-Мансийского района Кирилл Минулин в беседе с корреспондентом URA.RU подтвердил, что работа над расширением Ханты-Мансийска ведется. «Поручение действительно было. Мы рассматриваем этот вопрос, но там очень много юридических нюансов. Сейчас законодательство в этой части меняется», — говорит Минулин.

Источник агентства, разбирающийся в ситуации, объяснил, что расширение границ процесс сложный и может занять много времени, а проблему дачников необходимо решить как можно быстрее. «Комарова доверила Ряшину, как опытному управленцу, навести порядок с энергетикой и решить проблему жителей СНТ прямо сейчас. Отмахнуться от поручения губернатора не получится, так что вопрос будет решен в ближайшее время даже без расширения границ», — заключил источник.

Ранее URA.RU писало, что жители ХМАО заплатили за электричество по повышенному тарифу. Наценка произошла из-за того, что дачные товарищества юридически не являются городом или селом. Это не позволяет применить к ним льготный тариф.