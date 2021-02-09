Ургант пошутил над рэпом свердловских зеков Фото: Анна Майорова © URA.RU

Телеведущий и шоумен Иван Ургант назвал рэп-композицию свердловских зеков о вакцине «Спутник V» очень хорошей. Он особенно отметил, что в ролике отсутствует мат. Такое заявление ведущий сделал в время своего вечернего шоу.

«Были Карди Би, Jay-Z, Ice-T, теперь еще и „Спутник V“. Все связано с рэпом. Во-первых, хорошая композиция, во-вторых, невероятный запал. Что бросается в глаза, помимо безупречного текста и яркого насыщенного видеоряда, — в рэпе не было мата, хотя пели заключенные. Получается, нигде запрет на мат не соблюдается, а в тюрьмах соблюдается», — отметил Ургант.

Его соведущий Дмитрий Хрусталев после просмотра ролика задался вопросом, почему заключенные выбрали именно рэп, а не шансон. Ургант в ответ на это заявил, что в шансоне написали уже все песни про вакцину. «„Уколи мне, кольщик, Спутник V“, „Вирусы летят над нашей зоной“, „Гоп-стоп нашли в крови антитела“. Сейчас отработают рэп, потом пойдут в инди-поп и индастриал», — пошутил телеведущий.

Ранее URA.RU сообщало, что рэп-композицию сочинили осужденные из исправительной колонии №12 Нижнего Тагила. В пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области отметили, что над песней трудился тот же коллектив, что создал год назад рэп-композицию «Стоп COVID-19». Авторы композиции — Александр Заяц (вокал) и Евгений Кудрин (музыка).