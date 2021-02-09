Сургутский городской суд вынес обвинительный приговор бывшему генеральному директору компании «Сосьвапромгеология» Андрею Андрееву по делу о пропаже золота, серебра и платины на сумму в 82 млн рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО.
«Судом установлено, что виновный, являясь генеральным директором ПАО „Сосьвапромгеология“ в период с 2013 по 2014 годы незаконно, не получив разрешение совета директоров компании и не уведомив государственный фонд драгоценных металлов и камней, передал своему знакомому, проживающему в г. Сургуте, золото, серебро и платину на общую сумму 82 млн рублей», — прокомментировали в пресс-службе надзорного ведомства. Там также уточнили, что из-за этой ситуации «Сосьвапромгеология» была признана банкротом.
Андреев по решению сургутского городского суда осужден на четыре года условно с испытательным сроком на три года. Также он лишен права занимать позиции топ-менеджера в коммерческих предприятиях в ближайшие два года. Источник URA.RU, знакомый с ситуацией, считает, что история с пропажей золота компании «Сосьвапромгелогия» получит дальнейшее продолжение. «Бенефициаром предприятия является предприниматель Андрей Копайгора. Андреев в ходе следствия заявлял, что золото ему и было передано. Теперь этот эпизод входит в уголовное дело, которое расследуется против самого Копайгоры».
Ранее URA.RU сообщало, что Копайгора по решению сургутского городского суда арестован на два месяца. Бизнесмену инкриминировано мошенничество в особо крупном размере, уклонение от погашения кредиторской задолженности и преднамеренное банкротство.
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