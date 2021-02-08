Ущерб от действий олигарха из ХМАО оценили в миллиард рублей

Следующие два месяца бизнесмен Андрей Копайгора будет находиться в СИЗО Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Правоохранители оценивают ущерб от деятельности бизнесмена Андрея Копайгоры в миллиард рублей. А число пострадавших в уголовном деле составило около 500 человек. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Копайгоре предъявлено обвинение по уголовному делу, куда входит порядка десяти эпизодов. Ущерб от его действий оценивается в миллиард рублей. А среди потерпевших значится 500 человек, среди которых есть и обманутые дольщики. Бизнесмену инкриминировано мошенничество в особо крупном размере, уклонение от погашения кредиторской задолженности и преднамеренное банкротство», — сообщил инсайдер.

В пресс-службе сургутского городского суда сообщили, что Копайгора будет находиться под стражей до 5 апреля. В пресс-службу УМВД ХМАО был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил.

Ранее URA.RU сообщало, что Копайгора был задержан сотрудниками полиции. До избрания меры пресечения он был сначала помещен в ИВС, а затем госпитализирован.