В Курган для разбирательства со скандалом, связанным с реформой газет, прибыл зампредседателя Союза журналистов России Алексей Вишневецкий Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Курган прибыл зампредседателя Союза журналистов России Алексей Вишневецкий. Он обсудит реформу районных газет, после которой часть персонала может потерять работу. О теме круглого стола, который сегодня проходит в Кургане, URA.RU рассказала организатор мероприятия председатель Союза журналистов Курганской области Ирина Борисова.

Реформа заключается в том, что местные власти все районные газеты присоединяют к региональному медиахолдингу на базе издательского дома «Новый мир». «Нас пугает, что все районные газеты лишаются юридической и финансовой самостоятельности. Если вдруг случится, что медиахолдинг станет финансово несостоятельным, его закроют. Это будет вариант, как с варгашинской газетой — газету лишили юрстатуса, присоединили к типографии, та обанкротилась и газету закрыли. Мы считаем, этого ни в коем случае нельзя допустить», — рассказала Борисова.

В ходе круглого стола, куда приехали редакторы районных газет, также прозвучат опасения о сокращении персонала. После реформы потерять работу могут бухгалтеры и верстальщики. При этом в районах популярность газет не снижается. «Например, в Далматовском районе тираж местной газеты 4,5 тысячи экземпляров, а „Новый мир“ выписывают 7 экземпляров на район. В Половинском районе два из трех домов выписывают районную газету. В ряде районов — треть жителей. Тираж значительный», — считает председатель курганского Союза журналистов.

По мнению курганских журналистов, реформу необходимо отложить до следующего года. При этом сама реформа нужна, но возможно не для всех газет. Есть ряд изданий, которые финансово обеспечены. Имеют миллионы рублей на счетах, приобретают служебные автомобили и увеличивают подписку.

В департамент информационной и внутренней политики, который курирует реформу, направлен запрос. На момент публикации ответ не поступил.