Свердловскому мэру грозит уголовное дело за уклонение от армии

Алексей Стасенок — самый молодой из свердловских мэров — рискует потерять должность и оказаться под уголовным преследованием Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Мэр Нижней Туры Алексей Стасенок из-за поддельного «белого билета» может попасть под уголовное преследование и лишиться должности. Как сообщил URA.RU источник в резиденции свердловского губернатора, областные власти ждут итогов прокурорской проверки по факту подделки документов, после чего будут приниматься управленческие решения.

«Мэр хотел встать на учет, но не вышло. Прокуратура ведет проверку. По итогам примут решение: если „липа“, то уголовное дело», — рассказал собеседник агентства. Факт проведения проверки по факту нарушения правил воинского учета мэром Нижней Туры Алексеем Стасенком подтвердила старший помощник свердловского прокурора Марина Канатова, не уточняя подробностей контрольного мероприятия. Получить комментарий самого главы города не удалось — в мэрии сообщили, что он находится в командировке.

Ранее сообщалось, что в Башкирии осужден военный комиссар поселка Учалы Азамат Рыскулов за выдачу поддельных военных билетов. Одним из получателей «липового» документа стал Алексей Стасенок. После того, как данный факт стал известен, Стасенок попытался получить «белый билет» в военкомате Качканара, однако этот маневр ему не удался. Поддельный военный билет был представлен Стасенком, в том числе, на конкурс по избранию главы Нижней Туры в 2017 году.

После инцидента СМИ со ссылкой на первого замглавы администрации губернатора Свердловской области Вадима Дубичева писали, что со Стасенком «проведены переговоры, в ходе которых ему было указано на недопустимость совершения любых противоправных действий и необходимости строгого соблюдения законодательства».