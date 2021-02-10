В России изменили правила проведения ЕГЭ

Школьники смогут сдавать ЕГЭ на неделю дольше в 2021 году Фото: Анна Майорова © URA.RU

У школьников появится дополнительная неделя для сдачи ЕГЭ. О нововведении сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Еще не знаем какая в этом году будет ситуация с COVID в июне… Подстраховываясь, мы ввели дополнительную неделю в июле месяце», — сообщают РИА «Новости». Еще одна неделя будет предоставлена тем, кто не сможет сдать экзамен из-за пандемии.

Также школьникам дадут больше времени в мае, чтобы решить сдавать ли выпускные экзамены вместо ЕГЭ. Сейчас на сдачу экзаменов зарегистрировались уже 795 тысяч человек, включая выпускников прошлых лет. Также стало известно предварительное расписание экзаменов, уточняет « Утро.ру ».

При этом в Госдуме призывают вообще отменить ЕГЭ. Кроме того, разрабатывается законопроект об отмене экзаменов для девятиклассников, пишет «Национальная служба новостей».