В России изменили правила проведения ЕГЭ

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Первый экзамен в рамках основного периода сдачи ЕГЭ в школе № 208. Екатеринбург, паспорт, егэ, экзамен, единый государственный экзамен, маска на лицо
Школьники смогут сдавать ЕГЭ на неделю дольше в 2021 году Фото: Анна Майорова © URA.RU

У школьников появится дополнительная неделя для сдачи ЕГЭ. О нововведении сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Еще не знаем какая в этом году будет ситуация с COVID в июне… Подстраховываясь, мы ввели дополнительную неделю в июле месяце», — сообщают РИА «Новости». Еще одна неделя будет предоставлена тем, кто не сможет сдать экзамен из-за пандемии.

Также школьникам дадут больше времени в мае, чтобы решить сдавать ли выпускные экзамены вместо ЕГЭ. Сейчас на сдачу экзаменов зарегистрировались уже 795 тысяч человек, включая выпускников прошлых лет. Также стало известно предварительное расписание экзаменов, уточняет «Утро.ру».

При этом в Госдуме призывают вообще отменить ЕГЭ. Кроме того, разрабатывается законопроект об отмене экзаменов для девятиклассников, пишет «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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