В России изменили правила проведения ЕГЭ

У школьников появится дополнительная неделя для сдачи ЕГЭ. О нововведении сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
«Еще не знаем какая в этом году будет ситуация с COVID в июне… Подстраховываясь, мы ввели дополнительную неделю в июле месяце», — сообщают РИА «Новости». Еще одна неделя будет предоставлена тем, кто не сможет сдать экзамен из-за пандемии.
Также школьникам дадут больше времени в мае, чтобы решить сдавать ли выпускные экзамены вместо ЕГЭ. Сейчас на сдачу экзаменов зарегистрировались уже 795 тысяч человек, включая выпускников прошлых лет. Также стало известно предварительное расписание экзаменов, уточняет «
При этом в Госдуме призывают вообще отменить ЕГЭ. Кроме того, разрабатывается законопроект об отмене экзаменов для девятиклассников, пишет «Национальная служба новостей».
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