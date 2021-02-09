Квартиры жителей ЯНАО начали обворовывать мародеры

Злоумышленники проникают в аварийные дома Ноябрьска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Неизвестные воры начали проникать в квартиры аварийных домов Ноябрьска. Злоумышленники проникают в расселенное жилье, которое еще принадлежит горожанам, выносят оставшееся имущество и срезают батареи ради металлолома. Об этом рассказали в пресс-центре Региональной жилищной компании (РЖК).

«С недавних пор незваные гости в расселенных деревяшках Ноябрьска стали настоящим бедствием. Одни приходят погреться. Другие несут все, что, по их мнению, плохо лежит: ломают окна, двери, сантехнику и отопительные приборы, оставляя после себя разливы кипятка и искореженные коммуникации», — сообщили в РЖК.

Представители компании заметили, что один из таких случаев едва не привел к ЧП. В жилой дом на улице Уренгойской проникли злоумышленники, которые попытались срезать батарею. План не сработал, однако нарушить целостность труб ворам удалось, и здание чуть не затопило кипятком. В РЖК добавили, что в доме еще остаются жильцы, поэтому он не отключен от системы отопления.

В пресс-службе администрации Ноябрьска кратко пояснили URA.RU, что обращений по факту мародерства не поступало. «Сотрудники департамента имущественных отношений регулярно выезжают в рейды и проверяют, чтобы в аварийные дома не было попыток заселений. Как правило, поездки проводятся вместе с управляющими компаниями. Также проводится работа с горожанами, чтобы скорее такие дома расселить и снести», — сказали в мэрии. В пресс-службе УМВД по ЯНАО получить ответ не удалось — в ведомстве не ответили на звонки.

Ранее власти ЯНАО заявляли, что проблема аварийного и ветхого жилья будет приоритетной. До 2025 года ямальское правительство пообещало расселить в новые дома 70 тысяч жителей.