Компьютерный мастер из Тюмени стал фигурантом уголовных дел о мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Тюменской области. Мужчина обманывал пенсионеров, не разбирающихся в технике.
«В Тюмени в отношении компьютерного мастера возбуждены уголовные дела о мошенничестве. К 22-летнему молодому человеку с просьбой отремонтировать их компьютеры обратились пенсионеры. По факту выполненных работ специалист запросил в одном случае 15 тысяч рублей, в другом 60 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба УМВД по Тюменской области.
Когда пострадавшие поняли, что услуги мастера стоят в разы дешевле, они обратились в полицию. Молодого человека задержали, и он во всем признался. В частности, рассказал, что взял 60 тысяч рублей с 84-летнего жителя Тюмени, хотя проделанная работа по обслуживанию компьютера стоила 5 000 — 7 000. Сейчас обвиняемый находится под подпиской о невыезде.
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