Пермский министр призвала не отводить в школу детей из-за мороза

Глава минобразования посоветовала пропустить школьные занятия Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Министр образования Пермского края Раиса Кассина призвала родителей не отводить детей в школу из-за морозов. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

«В Пермский край пришли настоящие уральские морозы […]. В ближайшие дни потепления не ожидается, давайте оставим ребят начальных классов дома. В районные управления и школы мы также направили рекомендации не проводить занятия для детей начальных классов», — отметила Кассина.

По данным ГИС-центра Пермского классического университета, аномально холодная погода на территории региона установилась из-за арктического вторжения. Пик похолодания пришелся на среду 10 февраля. Прошедшая ночь стала самой холодной за всю нынешнюю зиму — по сообщениям синоптиков на севере края могло похолодать до 40-ка градусов.