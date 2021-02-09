«Граждане СССР» устроили флешмоб по всей стране, завалив суды однотипными требованиями Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета В ХМАО развивается секта радикалов – фанатиков СССР

Жительница Ханты-Мансийска Надежда Пачганова подала в Ханты-Мансийский районный суд иск с требованием признать факт незаконности распада СССР. Копии требования она направила премьер-министру РФ Михаилу Мишустину и спикеру Госдумы Вячеславу Володину. Об этом URA.RU рассказал осведомленный источник в правоохранительных органах

«В иске Пачганова требует признать распад Союза советских социалистических республик незаконным, а выход республик из состава СССР — неправомочным. Также она считает незаконной ликвидацию государственных органов СССР, таких как МВД, КГБ и прочие, а сам распад СССР требует признать преступным», — рассказал URA.RU инсайдер.

В суде Ханты-Мансийского района подтвердили получение иска, но от дальнейших комментариев отказались. В телефонном разговоре с журналистом URA.RU Пачганова не стала опровергать, что подала соответствующий иск, а также то, что отправила его копии Володину и Мишустину. Объяснила Пачганова и мотивы своего поступка, но затем отказалась от этой части своего комментария. Еще один собеседник агентства, знакомый с деятельностью активистов, рассказал URA.RU, что подобные заявления в суды — своего рода флешмоб, который «граждане СССР» устраивают по всей стране, а перспектив у этих исков нет.

Ранее URA.RU писало, что члены «секты СССР» планируют открыть свои представительства в Ханты-Мансийске, Нефтеюганске, Лангепасе, Пыть-Яхе и Урае. По словам собеседника агентства, главная задача «граждан» — расширение сферы влияния и вербовка новых сторонников под эгидой отказа от нынешнего конституционного строя, а также — коммерческая деятельность.