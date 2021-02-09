Источник: за взятку задержан начальник свердловской колонии

В Невьянске Свердловской области по подозрению в получении взятки задержан начальник ИК-46 Дмитрий Мельников. Это подтвердило несколько источников URA.RU в силовых структурах.
«Дело возбуждено по 290-й статье УК РФ. Ожидается, что сегодня суд примет решение о мере пресечения», — рассказал инсайдер. В приемной Мельникова сообщили, что он отстранен от должности, его обязанности выполняет заместитель Дмитрий Хазов.
В пресс-службе УФСИН от комментариев отказались. В пресс-службе СУ СК по Свердловской области пообещали уточнить информацию о задержании. К моменту публикации ответа не последовало
В 2013 году в невьянской колонии произошел бунт. Причиной стало избиение Сергея Трегубова и Ильи Синушина другими заключенными колонии, которые были приближены к администрации учреждения. Осужденные записали видеобращение для СМИ, где перечисляли все нарушения, допущенные новым руководством колонии.
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