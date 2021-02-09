09 февраля 2021

Источник: за взятку задержан начальник свердловской колонии

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Бунт в колонии ГУФСИН (Архив 2007). Челябинск, драка, арест, тюрьма, бунт заключенных, спецназ гуфсин, зэки, задержание, побоище
Начальника колонии в Невьянске обвиняют во взятке Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Невьянске Свердловской области по подозрению в получении взятки задержан начальник ИК-46 Дмитрий Мельников. Это подтвердило несколько источников URA.RU в силовых структурах.

«Дело возбуждено по 290-й статье УК РФ. Ожидается, что сегодня суд примет решение о мере пресечения», — рассказал инсайдер. В приемной Мельникова сообщили, что он отстранен от должности, его обязанности выполняет заместитель Дмитрий Хазов.

В пресс-службе УФСИН от комментариев отказались. В пресс-службе СУ СК по Свердловской области пообещали уточнить информацию о задержании. К моменту публикации ответа не последовало

В 2013 году в невьянской колонии произошел бунт. Причиной стало избиение Сергея Трегубова и Ильи Синушина другими заключенными колонии, которые были приближены к администрации учреждения. Осужденные записали видеобращение для СМИ, где перечисляли все нарушения, допущенные новым руководством колонии.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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