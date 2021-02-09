09 февраля 2021

Монахини отца Сергия вступили в спор за монастырь. Фото из суда

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Среднеуральский женский монастырь в честь иконы Пресвятой Богородицы «Спорительница хлебов». Свердловская область , монахиня, среднеуральский женский монастырь, православие, сестра
Монахини Среднеуральского женского монастыря будут участвовать в деле об имуществе обители Фото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета
Дело отца Сергия

Монахини Среднеуральского женского монастыря пришли в Свердловский арбитражный суд, чтобы участвовать в заседаниях по деле об имуществе обители, передает из суда корреспондент URA.RU. Они просят допустить их к участию в разбирательствах, поскольку проживают прямо в храме «Спорительница хлебов», который Екатеринбургская епархия требует признать своей собственностью.

«В храме, о котором идет судебный спор, речь в судебных заседаниях, расположены кельи монахинь, — пояснила URA.RU сотрудник адвокатского бюро „Бабиков и партнеры“ адвокат Анастасия Харисанова, представляющая интересы монахинь. — Они проживают там уже более 15 лет, но епархия скрыла тот факт, что здание является жилым помещением. А епархия хочет решением суда признать здание нежилым помещением и выселить оттуда монахинь».

«Мы не видим необходимости, чтобы монахини участвовали в судебных заседаниях по этому делу», — заявил URA.RU юрист Екатеринбургской епархии Артем Клименко.

Анна Майорова
Анна Майорова

Решение, допустить ли монахинь к участию в судебном процессе об имуществе монастыря, построенного отцом Сергием, арбитражный судья пока не принял. На сегодняшнем же заседании должно быть озвучено и решение по ходатайству адвоката отца Сергия Светланы Герасимовой, которая также попросила суд допустить ее к судебному разбирательству по иску епархии, так как отец Сергий был застройщиком обители и, по мнению адвоката, должен иметь право участвовать в судах об имуществе монастыря.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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