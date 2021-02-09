В Златоусте мать с ребенком едва не убило снежной глыбой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Куски снега и льда упали с крыши на женщину и ребенка в Златоусте Челябинской области. Жители дома обратились за помощью в общественное движение «Гражданский патруль», сообщил URA.RU представитель движения Андрей Королев. В мэрии заявили, что глыба снега упала не с крыши, а с козырька балкона одной из квартир и это не их зона ответственности.

«Женщина успела отскочить в сторону и оттащить ребенка, они не пострадали. „Гражданский патруль“ отправил официальное обращение в жилинспекцию Челябинской области с просьбой провести проверку по факту обрушения льда с крыши дома №227 по улице Аносова в Златоусте», — заявил URA.RU Королев. В мэрии Златоуста пояснили, что снег упал с козырька балкона, за который отвечает собственник квартиры.

«Глыба снега (или снега со льдом), которую запечатлела камера, сорвалась с не с крыши, а с балкона одной из квартир. По нашим данным, сейчас владелец расположенного там магазина судится с собственником жилья, который в таких случаях и несет ответственность. Но мы ориентировали все управляющие компании, чтобы они провели работу с жильцами ради того, чтобы такие случаи не повторялись», — уточнили URA.RU в администрации Златоуста.