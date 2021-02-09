Пермский депутат от «Яблока» открестился от партии

Депутат гордумы Перми Надежда Агишева не планирует вновь участвовать в выборах от партии «Яблоко» Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Депутат Пермской городской думы от «Яблока» Надежда Агишева не намерена вновь участвовать в сентябрьских выборах от партии. Она объяснила это отсутствием прозрачных механизмов при выдвижении в региональных отделениях.

«Не планирую выдвигаться от партии „Яблоко“. […] Да, партия декларирует открытость для независимых политиков, но не смогла пока организовать прозрачную процедуру выдвижения во всех региональных отделениях», — написала в Facebook Агишева.

Руководитель реготделения партии «Яблоко» Ольга Колоколова в беседе с корреспондентом URA.RU не стала комментировать заявление Агишевой. Сама Агишева на уточняющие вопросы в мессенджере не ответила, сообщения не прочитала.

URA.RU рассказывало, что Колоколова сама может принять участие в сентябрьских выборах в гордуму Перми от партии. Из-за такого расклада Агишева рисковала не переизбраться в новый состав думы.

Скрин: Надежда Агишева, Facebook