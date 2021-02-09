На курганской границе будут искать радиоактивные грузы

На границе в Курганской области появится новое оборудование Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На государственной границе в Курганской области установят специальный автоматизированный комплекс для измерения радиации ввозимых грузов. Он появится на железной дороге в селе Половинном (граница с Казахстаном). Информация размещена на сайте госзакупок.

«Выполнение работ по монтажу автоматизированного комплекса контроля за делящимися и радиоактивными материалами. Место выполнения работ — село Половинное (многосторонний железнодорожный пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации Зауралье», — указано в документации закрытого аукциона на сумму 12,3 млн рублей. Его проводит погрануправление ФСБ России по Курганской и Тюменской областям.

Копания, которая выиграет аукцион, должна будет смонтировать систему «Янтарь-2Ж2». Она включает передающую и приемную аппаратуру, блок сигнализации «тревога» и блок питания с резервированием от аккумуляторной батареи. Комплекс будет фиксировать радиоизлучение (гамма-канал или нейтронный канал) и регистрировать порядковый номер вагона в железнодорожном составе, проходящем через контролируемое пространство. Гарантия на работы составит 12 месяцев.