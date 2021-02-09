Новый начальник управления Росгвардии по ХМАО Евгений Симаков прибыл в Ханты-Мансийск и уже представлен личному составу силового ведомства. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления Росгвардии по ХМАО.
«Полковник полиции Евгений Симаков, согласно Указу президента РФ, назначен на должность начальника управления», — сообщили в пресс-службе ведомства. Там добавили, что представил нового руководителя заместитель командующего Уральским округом войск национальной гвардии генерал-майор Дмитрий Хромченко. Выступая перед личным составом, Симаков отметил, что «ценит в подчиненных компетентность, профессионализм, стремление к повышению своего мастерства, навыков и знаний, а также порядочность и справедливость».
Симаков с 2016 года возглавлял управление Росгвардии по Тюменской области. В правоохранительных органах служит более 27 лет. В течение 11 лет занимал должность заместителя начальника управления вневедомственной охраны УМВД России по Тюменской области. Бывший начальник управления Росгвардии по ХМАО Евгений Федоткин назначен на должность начальника управления Росгвардии по Тюменской области.