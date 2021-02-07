Первый командир Росгвардии ХМАО уезжает в Тюмень Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Начальник Управления Росгвардии по ХМАО-Югре Евгений Федоткин переведен на новую должность в Тюмень. Эту информацию URA.RU официально подтвердили в пресс-службе Росгвардии ХМАО.

«Указом Президента РФ от 02.01.2021 года начальник Управления Росгвардии по ХМАО — Югре полковник полиции Евгений Федоткин назначен на новую должность и в скором времени убывает в Тюмень», — добавили в Росгвардии.

Инсайдер агентства в Росгвардии считает, что Федоткин будет представлен личному составу Управления по Тюменской области на этой неделе, «11 или 12 февраля». О том, кто вместо Федоткина возглавит Росгвардию в ХМАО, пока официально не сообщается, но источники агентства считают, что им станет начальник управления Росгвардии по Тюменской области полковник полиции Евгений Симаков, таким образом, два руководителя силового ведомства поменяются местами.

О скорой отставке Федоткина URA.RU писало ранее. О бывшем главе Росгвардии ХМАО известно, что он не раз находился в служебных командировках на территории Северо-Кавказского региона. За мужество и самоотверженность, проявленные в борьбе с незаконными вооруженными формированиями, он награжден государственными наградами.