09 февраля 2021
08 февраля 2021

В ЯНАО власти берут под контроль рынок ритуальных услуг

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, венки, ритуальные услуги, скорбь, похороны, кпру, утрата
Прокуратура проверяет исполнение закона о погребении в муниципалитетах ЯНАО Фото: Илья Московец © URA.RU

Мэрия Нового Уренгоя (ЯНАО) после вмешательства прокуратуры создала муниципальную службу по вопросам похоронного дела. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО. Раньше в городе работали только частные организации ритуальных услуг.

«Прокурор внес представление об устранении нарушений закона о погребении в адрес органа местного самоуправления. После вмешательства прокуратуры создана специализированная муниципальная служба», — говорится в отчете надзорного ведомства.

«Раньше не было специализированной службы, администрация выделяла субсидии на возмещение затрат организациям, занимающимся похоронными делами. Сейчас создана специализированная муниципальная служба по вопросам похоронного дела под управлением муниципального хозяйства», — сообщили в пресс-службе мэрии Нового Уренгоя. Повлияет ли создание муниципальной службы на частные похоронные бюро и стоимость услуг, в администрации затрудняются ответить. Частная ритуальная служба «Ритуал» от комментария отказалась.

Коснутся ли изменения других муниципалитетов, в прокуратуре не говорят. «Это плановая проверка в Новом Уренгое, по нашему требованию. Проверки в других муниципалитетах будут зависеть от соблюдения закона о погребении», — сообщили URA.RU в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что мэрия Салехарда нарушала закон о похоронном деле. Администрация назначала погребальную службу на условиях конкурса.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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