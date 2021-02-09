В полиции Челябинска новое назначение

Василий Горохов (справа) стал руководителем отдела полиции Калининского района Челябинска Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области

Начальником отдела полиции Калининского района Челябинска назначен подполковник Василий Горохов. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, Горохова представил коллективу начальник УМВД Челябинска Сергей Миронов.

«Руководителем отдела полиции „Калининский“ назначен подполковник полиции Василий Горохов. Ранее он занимал должность заместителя начальника отдела — начальника полиции ОМВД России по Копейску», — сообщили URA.RU в пресс-службе полицейского главка региона.

На представлении Горохова коллективу присутствовали и. о. районного прокурора Алексей Махалин, руководитель следственного отдела по Калининскому району Виктор Штирц, а также глава района Сергей Колесник. Прежний начальник районного отдела полиции полковник Андрей Айбулатов уволился по выслуге лет.

Василий Горохов родился в столице Хакасии Абакане. Службу в органах внутренних дел начал в 2005 году в Копейске. Работал в должности оперуполномоченного группы по делам несовершеннолетних отдела уголовного розыска.

Это не первая смена кадров в полиции Челябинска за последние несколько дней. С 8 февраля приступил к работе в должности начальника полиции УМВД по Челябинску Андрей Меньшенин. Он работает в статусе заместителя Миронова.