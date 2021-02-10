Адвокат Вячеслава Попова пока не комментирует ход процесса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

По делу жителя Первоуральска (Свердловская область) Вячеслава Попова, зарезавшего свою жену прямо в здании суда, 10 февраля допросили его мать Маргариту Попову. Женщина заявила, что источником ссор был не ее сын, а убитая Полина Драница. Допрос состоялся 10 февраля в Свердловском областном суде.

Сын позвонил матери сразу после убийства. «Он сказал, что хотел [сделать] как лучше, хотел семью, говорил, что исправит Полину. „Мама у меня опять ничего не получилось“, — и заплакал», — вспоминает женщина о тех событиях. Внятно рассказать о причинах жестокой расправы над Полиной свидетельница не смогла.

Из ответов женщины на вопросы прокурора следует, что инициатором конфликтов была Полина. Якобы она и ее мама Татьяна Подопригорова часто выпивали. Потом супруга устраивала истерики. «Причины недовольства Полины была в том, что он мало зарабатывал и еще отчислял деньги первому сыну. Еще конфликтовали из-за застолий Полины и ее мамы», — сказала Попова на допросе. Женщина считает, что сын никогда не бил жену, а в конфликтных ситуациях просто одевался и уходил к ней.

Однако Маргарита Попова в суде подтвердила, что сын ее был ревнивым. А за месяц до расправы заподозрил жену в измене. «4 февраля [2020 года] он позвонил по видеосвязи Полине и увидел ее с каким-то мужиком. После чего пошел к ней», — пояснила свидетель. По ее словам, сын не смог попасть в квартиру и всю ночь ждал в подъезде. По версии следствия, в этот день Попов избил жену на улице. На него завели административное дело, которое должны были рассмотреть 18 марта — в день убийства.

Полина была убита в Первоуральске 18 марта 2020 года. У нее осталось трое детей, младшая дочь — общая с Поповым, остальные двое от разных мужчин. На первом слушании по уголовному делу Попов заявил, что убил жену из-за измен. Кроме убийства, ему вменяют угон машины, уничтожение чужого имущества, применение насилия в отношении власти (судебного пристава) и покушение на убийство двух и более лиц.