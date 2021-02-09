Челябинка устроила стриптиз в соцсетях при собственных детях

Многодетная мать обнажилась на камеру Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Многодетная мать из Челябинска устроила стриптиз в стриме социальной сети для своих подписчиков. Она за деньги предлагала сделать что угодно, обнажалась и нецензурно выражалась при малолетних детях. В ГУ МВД по Челябинской области URA.RU подтвердили, что по факту публикации видео в соцсетях проведена проверка.

«Личность женщины установлена, речь идет о публикации 2018 года. С ней проведена профилактическая беседа, ситуация взята под контроль», — уточнили URA.RU в пресс-службе полиции региона.

Источники URA.RU утверждают, что женщина работала воспитателем в одном из детских садов Челябинска. После скандальной видеозаписи в социальных сетях она была уволена.

Во «ВКонтакте» челябинцы возмутились аморальным поведением многодетной матери. Многие пользователи предложили органам опеки обратить на эту семью внимание.