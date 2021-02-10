СМИ: Юлия Навальная улетела из России

Юлия Навальная улетела из России в Германию Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Супруга Алексея Навального Юлия покинула Россию. Как утверждают источники, знакомые с ситуацией, она улетела в Германию

«Юлия Навальная улетела из московского аэропорта „Домодедово“ рейсом во Франкфурт-на-Майне», — передает «Интерфакс». Причину, по которой Навальная покинула РФ, собеседник агентства не уточнил. На ее странице в Instargam никакой информации о поездке нет. Журналист URA.RU направил запрос в ФБК (признан иностранным агентом), который основал Алексей Навальный, с просьбой прокомментировать отъезд женщины. На момент публикации ответа не поступило. Адвокат Навальной Светлана Давыдова заявила ТАСС, что не в курсе ее отъезда.

Навального приговорили к 3,5 года колонии по делу «Ив Роше». Также блогера проходит обвиняемым по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны, пишет RT. В Совете Федерации сообщили, что Запад может сделать Юлию Навальной «российской [Светланой] Тихановской» (экс-кандидат в президенты Белоруссии — прим. ред.). Сама Тихановская предложила Навальной занять место мужей. Тем временем, в Госдуме считают, что супруга блогера не имеет достаточной поддержки избирателей, чтобы реализовать свои политические амбиции.