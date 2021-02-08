В Госдуме ответили на идею не пустить Юлию Навальную на выборы

У блогера Алексея Навального и его жены Юлии недостаточно поддержки избирателей, чтобы они могли реализовать свои политические амбиции. Таким мнением поделился вице-спикер Госдумы, член ЛДПР Игорь Лебедев.
Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «АВАНТИ» обратилась в Госдуму и Совет Федерации с предложением не допускать до выборов физлиц-иноагентов и их близких родственников. В соответствии с их идеей Юлия Навальная не сможет принять участие в любых российских выборах.
«Эта фамилия раздувается искусственно. Ни у него, ни у нее нет на сегодняшний день в России того уровня поддержки избирателя, чтобы они могли заявлять о каких-то серьезных политических амбициях», — приводят слова Лебедева «Национальная служба новостей». Также депутат отметил, что у Навальных нет программы, есть только лозунги о том, чтобы действующий президент РФ Владимир Путин покинул свой пост. Лебедев считает, что жена блогера имеет право участвовать в выборах. По его словам, соратники Навального не смогут ничего сделать при подавляющем большинстве «Единой России».
Председатель Госдумы Вячеслав Володин выступил за обсуждение инициативы предпринимателей. Он заявил, что разделяет их позицию: нельзя допускать во власть людей, ангажированных другими государствами, пишет «Интерфакс».
Политолог Константин Калачев считает, что если Юлию Навальную не допустят до выборов, то это увеличит число протестов. Гендиректор Центра развития региональной политики Илья Гращенков уверен, что такое развитие событий поспособствует увеличению ее рейтингов.
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