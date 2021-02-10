Экономисты пояснили, из-за чего в России подорожает электроника

Запасы техники в Китае истощаются, а новые поставки пока затруднены Фото: depositphotos.com

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Эксперты прогнозируют скорое удорожание электроники и бытовой техники. Доцент департамента прикладной экономики ВШЭ, кандидат экономических наук Владимир Карачаровский считает, что это связано с закрытыми границами и другими коронавирусными ограничениями.

«Рост цен будет, пока не налажена логистика. Цены растут из-за закрытых границ. Запасы в Китае, основном поставщике электроники и комплектующих для крупных производств, истощаются, а новые поставки пока затруднены. Серьезного скачка цен ожидать не стоит, но некоторое удорожание все же будет», — рассказал он URA.RU.

Однако эксперт предупредил, что скупать электронику и бытовую технику, боясь ее удорожания, не нужно. «Товары длительного пользования — это не способ вложения денег. Закупка впрок не имеет смысла, потому что в течение полугода проблема с карантином все-таки решится и поставки возобновятся», — пояснил он.

С Владимиром Карачаровским не согласен директор Института стратегического анализа компании «ФБК Грант Торнтон», экономист Игорь Николаев. Он считает, что скачка цен на электронику и бытовую технику в России ожидать не стоит.

«В прогнозах не учитывается важный фактор — спрос на товар, платежеспособность населения. Реальные доходы россиян снизились, и вряд ли прирастут в этом году, поэтому спрос на этот сегмент рынка будет невысокий. Это будет сдерживать цены», — рассказал он URA.RU.

Ранее аналитики спрогнозировали скачок цен на электронику до 50%. Это связано с выросшими на 10—15% закупочными ценами в Китае. Проблемы с логистикой добавляют еще 2—3% к цене. Электроника, по мнению экспертов, подорожает от 10 до 40% в течение года, напоминает «Национальная служба новостей».