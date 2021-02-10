В Свердловской области город закрыли на тотальный карантин

В Красноуфимске — эпидемия гриппа и ОРВИ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Красноуфимске (Свердловская область) объявлен тотальный карантин. Соответствующее постановление подписал мэр Вадим Артемьевских. Документ опубликован на сайте горадминистрации.

«Постановляю ввести с 11 по 17 февраля 2021 года ограничительные мероприятия (карантин) по гриппу и ОРВИ на территории городского округа Красноуфимск», — гласит текст документа. На этот период предлагается:

запретить любые массовые мероприятия;

работодателям — отстранять от работы лиц с признаками ОРВИ, а также не привитых от гриппа;

управлению образования — перевести школьников на дистанционное обучение4

в детских садах — усилить меры по дезинфекции;

работу кружков и секций временно приостановить.

На территории Красноуфимска за минувшую неделю зарегистрировано превышение порога заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями на 43,8%. Среди детей в возрасте 7—14 лет — на 54%, среди подростков старше 15 лет — на 130,2%.

Как писало URA.RU, в целом по Свердловской области эпидемиологическая ситуация улучшается. Губернатор Евгений Куйвашев разрешил барам и ресторанам работать в ночное время при условии 50-процентной заполняемости. Ранее карантинные меры вводились в связи с пандемией коронавируса COVID-19.