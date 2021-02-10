В Свердловской области город закрыли на тотальный карантин

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Машины скорой помощи в красной зоне городской больницы №2. Курган , карантин, covid19, пандемия коронавируса, красная зона, внимание зона карантина
В Красноуфимске — эпидемия гриппа и ОРВИ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Красноуфимске (Свердловская область) объявлен тотальный карантин. Соответствующее постановление подписал мэр Вадим Артемьевских. Документ опубликован на сайте горадминистрации.

«Постановляю ввести с 11 по 17 февраля 2021 года ограничительные мероприятия (карантин) по гриппу и ОРВИ на территории городского округа Красноуфимск», — гласит текст документа. На этот период предлагается:

  • запретить любые массовые мероприятия;
  • работодателям — отстранять от работы лиц с признаками ОРВИ, а также не привитых от гриппа;
  • управлению образования — перевести школьников на дистанционное обучение4
  • в детских садах — усилить меры по дезинфекции;
  • работу кружков и секций временно приостановить.

На территории Красноуфимска за минувшую неделю зарегистрировано превышение порога заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями на 43,8%. Среди детей в возрасте 7—14 лет — на 54%, среди подростков старше 15 лет — на 130,2%.

Как писало URA.RU, в целом по Свердловской области эпидемиологическая ситуация улучшается. Губернатор Евгений Куйвашев разрешил барам и ресторанам работать в ночное время при условии 50-процентной заполняемости. Ранее карантинные меры вводились в связи с пандемией коронавируса COVID-19.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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