В Роспотребнадзоре призвали продолжать носить маски

В ближайшее время масочный режим не отменят Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Требование носить маски из-за распространения новой коронавирусной инфекции в ближайшее время не отменят. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Нужно носить маски, это требование не отменяется и пока не будет отменено. Вот в сегодняшнем периоде это так», — сказала она в эфире телеканала «Россия-1». По ее словам, ситуация с заболеваемостью коронавирусом в России может улучшиться только при условии обязательного соблюдения всех эпидемических мер.

Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров отменил масочный режим для тех, кто переболел коронавирусом или поставил вакцину. Он подчеркнул, что привитым от коронавируса следует носить маску несколько дней после вакцинации.

О том, что коронавирусная инфекция ослабевает зимой в солнечную и морозную погоду, а летом — в жару, ранее рассказала биолог Анча Баранова. Ее слова приводит « Царьград ».