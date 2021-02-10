Кадыров отменил масочный режим в Чечне

Глава Чечни открыл границы для туристов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Чеченской Республике отменен масочный режим для тех, кто переболел коронавирусом или поставил вакцину. Об этом объявил глава региона Рамзан Кадыров.

«Мы снимаем в Чеченской Республике обязательное ношение масок в общественных местах. При этом настоятельно рекомендуем их носить в связи с тем, что еще высока угроза COVID-19 для тех, кто входит в группу риска или еще не болел», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что привитым от коронавируса следует носить маску несколько дней после вакцины.

Также в Чечне сняты все ограничения по передвижению через границы республики. Кадыров рассчитывает, что это поможет вернуть туристов в регион. К снятию ограничений власти Чечни пришли потому, что эпидемиологическая обстановка в регионе «складывается благоприятным образом», объяснил Кадыров. Чечня стала вторым регионом, в котором отменили масочный режим. 9 февраля это сделали власти Удмуртии.

С марта 2020 года в Чечне от коронавирусом переболело 11 066 человек. С конца января уровень заболеваемости в регионе снижается.

В начале пандемии коронавируса власти Чечни ввели в регионе комендантский час, а позже закрыли границы для туристов. Сам Кадыров всегда поддерживал российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». По его мнению, разработка препарата — «большой успех, прорыв для нашего государства и специалистов», пишет «Национальная служба новостей».