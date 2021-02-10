С 1 марта Кипр возобновляет выдачу туристических виз гражданам РФ. Об этом сообщил представитель министерства туризма островного государства Димитрис Димитриу.
«Кроме России Кипр открыл свои границы еще для 55 стран. Однако эпидемическая ситуация внесла свои коррективы в прием туристических потоков», — передает телеканал 360.
Всем туристам за сутки до вылета необходимо зарегистрироваться на платформе CyprusFlightPass. Кроме этого, все страны разделят на три категории в зависимости от ситуации с COVID-19. Туристам из «красных стран», в которые входит РФ, по прилету необходимо предоставить ПЦР-тест, сделанный не позднее 72 часов до поездки и повторно сдать анализ в аэропорту. Для пассажиров из «оранжевых государств» достаточно одного результата теста. Туристам из «зеленых стран» разрешено не проходить тестирование. При это оплачивать анализы путешественники будут за свой счет. В случае выявления COVID пассажира отправят на лечение.
На 1 февраля РФ возобновила авиасообщение с 19 странами: Мальдивы, Египет, Турция, ОАЭ, Сейшельские Острова, Танзания, Швейцария, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и др. С 8 февраля возобновлено авиасообщение с Грецией и Сингапуром, передает RT. Вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков выразил уверенность, что до конца 2021 года РФ возобновит авиасообщение со всеми странами, пишет агентство Nation News. При этом из-за распространения нового штамма коронавируса для россиян закрыта Великобритания.
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